ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU - Son Dakika
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ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU

17.03.2022 17:31

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu 2 kadına zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen D.O. (31) isimli kadın jandarma operasyonuyla yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu 2 kadına zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen D.O. (31) isimli kadın jandarma operasyonuyla yakalandı.

Mahmutlar mahallesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mahmutlar Jandarma ekipleri D.O. (31) isimli kadının para kazanma vaadiyle yurt dışından getirdiği 2 yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Jandarmanın belirlenen adrese yaptığı baskında D.O ile fuhuşa zorlanan C.I. (40) ile O.K.(36) gözaltına aldı. Ekipler ev içerisinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu kullanma aparatı ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirdi. Yabancı uyruklu 2 kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Şüpheli D.O. ise karakoldaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU
ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU
ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU

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Mahmutlar, Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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