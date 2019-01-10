Son Dakika Haberleri: Alanya'da İş Yeri Yangını Korkuttu

Alanya'da İş Yeri Yangını Korkuttu

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alanya'da İş Yeri Yangını Korkuttu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bir optik mağazasında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş yerinin çevresini yoğun duman kaplarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler oksijen maskesi takarak yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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