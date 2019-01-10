Alanya'da İş Yeri Yangını Korkuttu
2 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Mahmutlar
Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bir optik mağazasında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş yerinin çevresini yoğun duman kaplarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi
Alanya İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler oksijen maskesi takarak yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:59 Kaynak: İHA
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