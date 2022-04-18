Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi - Son Dakika
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Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi

18.04.2022 16:10
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi

Alanya'da emlak fiyatlarının hareketlenmesi üzerine boş dairelere 6 bin TL'den başlayan kira ücretleri istenirken, emlakçılar yerli halkın kent merkezinde yaşama şansının kalmadığını söyledi.

Alanya'da emlak fiyatlarının hareketlenmesi üzerine boş dairelere 6 bin TL'den başlayan kira ücretleri istenirken, emlakçılar yerli halkın kent merkezinde yaşama şansının kalmadığını söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde konut fiyatları adeta fırladı. İlçe merkezinde boş daireler için verilen ilanlarda fiyatlar 6 bin TL'den başlıyor. Eşyalı dairelerin fiyatları ise görenleri hayrete düşürüyor. 12 bin TL'den başlayan eşyalı dairelerin fiyatları ise dairenin denize ve ilçe merkezine yakınlığıyla giderek artıyor.

"CİDDİ BİR KONUT EKSİKLİĞİ VAR"

Alanya'daki kiralık daire fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren emlakçı Durmuş Özgen, "Ciddi bir sıkıntı var. Bu zaten kendini gösteriyordu. Son yıllarda kimse yerliye yönelik konut üretmiyordu. Olan konutlar da kentsel dönüşüm adı altında yıkılarak, yerine yarı büyüklükte konutlar üretiliyordu. Bunlarda Türk vatandaşların yaşama şansı yok. Dolayısıyla bunlar da yabancılara satıldığı için Alanya'da ciddi bir kiralık konut eksiği var" dedi.

"HALKIMIZIN DENİZ KENARINDA, ŞEHİR MERKEZİNDE YAŞAMA ŞANSI KALMADI"

Yükselen fiyatlar karşısında yerli halkın ilçe merkezinde yaşama olanağının olmadığını vurgulayan Özgen, "Ben kendi müşterime birkaç gündür ev arıyorum. Boş evler 6 bin lira civarında. 1+1 içerisinde mobilya olan evlere baktığımızda 12-13 bin liradan başlıyor. Bunları da ortalama asgari ücreti 4 bin 250 lira olduğunda bizim vatandaşımızın ödeme imkanı bulunmuyor. Mahmutlar bölgesinde bir hareket var, ancak yerliye dair hiçbir şey üretilmiyor. Kargıcak'ta da keza aynı şekilde. Alanya'da merkezde mevcut daireler yıkılarak, yerine 45 metrekarelik daireler yapılıyor. Buralarda böyle dar evlerde Türk vatandaşları yaşayamaz. Oba ve Çıplaklı Mahallelerinin yamaçlarında yaşayabilirler. Bizim halkımızın şehir merkezinde, denize yakın bir yerde yaşama şansını tükettik" ifadelerini kullandı.

(Fadıl Kösedağ - İHA)

Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
Konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi

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Kaynak: İHA

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