ALANYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika
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ALANYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

27.05.2022 11:40

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Çakallar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangına 1 helikopter, 5 arazöz ile çok sayıda orman işletme personeli müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları esnasında hortum patlaması sonucu bir orman işletme personelinin de yaralandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ALANYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
ALANYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
ALANYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
ALANYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Jandarma, Yangın, Alanya, Güncel, Son Dakika

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