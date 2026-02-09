Alanya'da Otel Kirletme İddiasına Cezai İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alanya'da Otel Kirletme İddiasına Cezai İşlem

Alanya\'da Otel Kirletme İddiasına Cezai İşlem
09.02.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi, çevreyi kirlettiği iddia edilen bir otele karşı cezai işlem başlattı.

Alanya Belediyesince budama ve moloz atıklarını dökerek çevreye kirlettiği iddia edilen otel hakkında cezai işlem başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelin budama ve moloz atıklarını otel bitişiğindeki bir araziye dökmesinin ardından harekete geçildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alana bırakılan atıklar kısa sürede toplanırken, zabıta ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı.

Ekipler, çevreyi kirleterek, toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle otel hakkında cezai işlem başlattı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada çevreye zarar veren uygulamalara karşı tavizsiz bir duruş sergilediklerini bildirdi.

Özçelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İlçemizin doğasını, yaşam alanlarını ve halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir. Çevreyi kirleten kim olursa olsun gerekli yasal ve cezai işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır. Kentimizin doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir Alanya bırakmak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Çevreye zarar veren kişi ve işletmelere karşı asla müsamaha gösterilmeyecektir."

Kaynak: AA

Alanya Belediyesi, Yerel Yönetim, Alanya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Otel Kirletme İddiasına Cezai İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:19
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:14:44. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Otel Kirletme İddiasına Cezai İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.