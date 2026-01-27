Alanya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
