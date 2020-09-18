Alanya'da turistlerin taşındığı minibüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Alanya'da turistlerin taşındığı minibüs devrildi: 6 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turist kafilesinin taşındığı tur minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alanya'da turistlerin taşındığı minibüs devrildi: 6 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turist kafilesinin taşındığı tur minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Bodur yönetimindeki turistlerin taşındığı 07 AHF 250 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Minibüste bulunan Larisa Motova, Petr Motov, Evgeniy Romanov (37), Tatyana Romanova (35), Lidia Fedukova (42) ve Nikita Fedukov (22) adlı turistler hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alanya ve Side'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 22:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alanya'da turistlerin taşındığı minibüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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