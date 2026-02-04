Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

04.02.2026 18:12
Jandarma, Alanya'da bir şüphelinin evinde tabanca ve esrar ele geçirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheliye ait tabanca, mühimmat ve esrar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Alanya ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 9 adet 9 mm tabanca fişeği, 8 adet 7.65 mm tabanca fişeği ile 310,47 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

