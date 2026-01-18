Alanya\'da Yangın: 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangında Ramazan Özen (71) yaşamını yitirdi.

Yangın, Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'nde Ramazan Özen'e ait müstakil evde meydana geldi. sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Yangın sırasında evde bulunan Ramazan Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özen'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA, -