Savaş sürerken Trump\'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ateşkes görüşmeleri de çıkmaza girdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan savaşın bitip bitmeyeceğine yönelik bir açıklama daha geldi.

TRUMP: SAVAŞ ÇOK ÇABUK BİTEBİLİR

Trump, ABD'de yapılan bir anket üzerinden itirafta bulundu. Trump, "ABD halkı geri dönmemizi istiyor. Savaş çok çabuk bitebilir." ifadelerini kullandı.

"SEÇME ŞANSIM OLSA İRAN PETROLÜNÜ ALIRDIM"

Trump şunları söyledi: "Seçme şansım olsa İran petrolünü alırdım. İran'ı vurmasak İsrail'i bile yok edecekti. Savaş bir tek şeyle ilgili, İran'ın nükleeri olamaz. İran F-15'lerle biraz şanslıydı. Savaşta bazen şansa ihtiyaç duyarsınız. Sadece biraz şanslıydılar, hepsi bu. Önemli bir teklifte bulundular. Yeterli değil ama çok önemli.

"İRANLILAR ÇOK DAYANIKLI İNSANLAR"

Dün yaptığımız şey, bir değil, iki pilotu kurtarmaktı. İlkini sessiz tuttuk ve yaklaşık bir gün boyunca sessiz tutmayı başardık, bu da durumu çok daha iyi hale getirdi. İranlılar yetenekli savaşçılar, çok dayanıklı insanlar. Düşman güçlü, ama yaklaşık bir ay önceki kadar güçlü değil. Şu anda hiç de güçlü değiller."

"İRAN HALKI SİLAH ELDE EDER ETMEZ KARŞILIK VERECEK"

İran halkı silah elde eder etmez karşılık verecektir. Silahları olsaydı, İran iki saniyede teslim olurdu. Salı günü İran için son tarih.

"BAZI KİŞİLERE ÇOK KIZGINIM"

Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Silahları dağıtması gereken kişiler onları kendilerine sakladı. Bazı kişilere çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler.

"İRAN'DAKİ YENİ REJİM ÖNCEKİNDEN ÇOK DAHA AKILLI"

İran'daki yeni rejimin öncekilerden çok daha akıllı olduğunu düşünüyoruz. Tam bir rejim değişikliği yaşandı. İran'ın sunduğu teklif önemli ancak yeterince iyi değil."

ABD İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.