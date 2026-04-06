Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
06.04.2026 18:30
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılarla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Gazetecilere konuşan Trump, "ABD halkı geri dönmemizi istiyor. Savaş çok çabuk bitebilir." dedi.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ateşkes görüşmeleri de çıkmaza girdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan savaşın bitip bitmeyeceğine yönelik bir açıklama daha geldi.

TRUMP: SAVAŞ ÇOK ÇABUK BİTEBİLİR

Trump, ABD'de yapılan bir anket üzerinden itirafta bulundu. Trump, "ABD halkı geri dönmemizi istiyor. Savaş çok çabuk bitebilir." ifadelerini kullandı.

"SEÇME ŞANSIM OLSA İRAN PETROLÜNÜ ALIRDIM"

Trump şunları söyledi: "Seçme şansım olsa İran petrolünü alırdım. İran'ı vurmasak İsrail'i bile yok edecekti. Savaş bir tek şeyle ilgili, İran'ın nükleeri olamaz. İran F-15'lerle biraz şanslıydı. Savaşta bazen şansa ihtiyaç duyarsınız. Sadece biraz şanslıydılar, hepsi bu. Önemli bir teklifte bulundular. Yeterli değil ama çok önemli.

"İRANLILAR ÇOK DAYANIKLI İNSANLAR"

Dün yaptığımız şey, bir değil, iki pilotu kurtarmaktı. İlkini sessiz tuttuk ve yaklaşık bir gün boyunca sessiz tutmayı başardık, bu da durumu çok daha iyi hale getirdi. İranlılar yetenekli savaşçılar, çok dayanıklı insanlar. Düşman güçlü, ama yaklaşık bir ay önceki kadar güçlü değil. Şu anda hiç de güçlü değiller."

"İRAN HALKI SİLAH ELDE EDER ETMEZ KARŞILIK VERECEK"

İran halkı silah elde eder etmez karşılık verecektir. Silahları olsaydı, İran iki saniyede teslim olurdu. Salı günü İran için son tarih. İran halkı, silah elde eder etmez karşı koyacaktır. Silahları olsaydı, İran iki saniye içinde teslim olurdu.

"BAZI KİŞİLERE ÇOK KIZGINIM"

Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Silahları dağıtması gereken kişiler onları kendilerine sakladı. Bazı kişilere çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler.

"İRAN'DAKİ YENİ REJİM ÖNCEKİNDEN ÇOK DAHA AKILLI"

İran'daki yeni rejimin öncekilerden çok daha akıllı olduğunu düşünüyoruz. Tam bir rejim değişikliği yaşandı. İran'ın sunduğu teklif önemli ancak yeterince iyi değil."

ABD İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

    Yorumlar (9)

  • Yenal Kucuk Yenal Kucuk:
    yemedi derler ona 75 0 Yanıtla
    1234 1234:
    netenyahu yargilanmalidir kesin 0 0
  • ALİÇO null ALİÇO null:
    kibirli dengesiz herif 22 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    hitleri hatirlattı bunlar bana 12 0 Yanıtla
  • serda Dörtyollu serda Dörtyollu:
    Hasta adam, saate bir fikir değiştiren tutarsız kişilik, hiç bir sözü güven vermiyor. 7 0 Yanıtla
  • Cemal Gür Cemal Gür:
    Sıçtık kaçmaya bahane arıyoruz diye yorumladim 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
Beşiktaş’tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar Beşiktaş'tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar
Domenico Tedesco galibiyetin ardından sevinçten çılgına döndü Domenico Tedesco galibiyetin ardından sevinçten çılgına döndü
Agbadou’dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Serdal Adalı’nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler Serdal Adalı'nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:18
Görüntü Türkiye’den Kocasını adım adım takip ederek başka bir kadınla uygunsuz yakaladı
Görüntü Türkiye'den! Kocasını adım adım takip ederek başka bir kadınla uygunsuz yakaladı
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
SON DAKİKA: Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
