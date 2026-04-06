Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Haberin Videosunu İzleyin
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
06.04.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Haber Videosu

Fatih'te iddiaya göre sahilde bulunan bir büfeden döner bıçağı alan kişi kendi boğazını kesti. Olay sırasında çevredekilere bağıran ve yaralanan 38 yaşındaki şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te bir kişi döner bıçağıyla kendi boğazını kesti.

DÖNER BIÇAĞIYLA BOĞAZINI KESTİ

Olay, saat 12.00 sıralarında Sirkeci Vapur İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre isminin C.G.olduğu öğrenilen kişi sahilde bulunan büfeden döner bıçağı aldı. Bağırmaya başlayan şüpheli bir süre sonra elindeki bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan C.G. polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen uzun bir süre yaralı halde sahilde yürümeye devam etti.

Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

HASTANEYE KALDIRILDI

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yürüdüğü sırada kan kaybeden C.G.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan C.G. ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşiyle anlaşmazlık yaşadığı bilgisi edinilen C.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Fatih, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:27:35. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.