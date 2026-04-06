Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu - Son Dakika
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu

Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
06.04.2026 19:47
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
Geride bıraktığımız günlerde tahliye olan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı. Deneyimli orta saha oyuncusu Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'a destekleri için teşekkür ederken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ismini anmaması dikkat çekti.

Futbolda bahis soruşturması nedeniyle tutuklu yargılanmasının ardından 3 Nisan Cuma günü tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SADETTİN SARAN'IN İSMİNİ ANMADI

Yaptığı paylaşımda cezaevinde olduğu süreçte kendisine desteklerini esirgemeyen Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'a destekleri için teşekkür eden Mert Hakan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ismini anmadı. 

İşte Mert Hakan'ın yaptığı açıklama: 

Öncelikle herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra bugün burada sizlerle yeniden buluşabilmek, yaşadığım o sancılı süreci geride bırakıp temiz bir sayfa açabilmek benim için gerçekten tarif edilemez bir duygu.

Bu süreç bana en çok sabretmeyi, direnmeyi ve hepsinden önemlisi insanın en karanlık anında kimlerin elini uzatıp o karanlığı dağıttığını öğretti. Zaman zaman yorulduğum, sustuğum, içimde fırtınaların koptuğu anlar oldu elbette; ama bir gün olsun umudumu, bir an olsun inancımı kaybetmedim. Hayat, bizleri en zor sınavlarla sınarken aslında içimizdeki gerçek gücü keşfetmemizi istiyormuş. Asıl mesele, o sınavdan sadece sağ çıkmak değil; ruhundaki o sarsılmaz değerleri koruyarak geleceğe yürümektir.

Bu süreçte yanımda olan insanlara teşekkür etmeden önce özel olarak teşekkür etmem gereken bir kişi var. Süreç boyunca yaşadığımız bu zor durumda ilk günden son güne kadar her dakika benimle ve ailemle bir baba gibi ilgilendiği için Ali Koç başkanıma sonsuz teşekkür ederim. Ona hayatımın sonuna kadar minnettar olacağım.

Bu çetin yolculukta yanımda dimdik duran başta canım aileme ve dostlarıma; varlıklarıyla bana nefes olan, bana inanmaktan bir an bile vazgeçmeyen büyük Fenerbahçe taraftarına ve camiasına şükranlarımı sunarım.

Kerim Rahmi Koç’a ve Yaz Yıldırım’a, ayrıca Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu ve Ali Alper Alpoğlu’na, güncel ve geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerimize bu zorlu yolda verdikleri destek için gönülden teşekkür ederim.

Bu zorlu dönemde hakkımı savunan kıymetli avukatlarım; Cem Uysaler, Mert Öcel, Serkan Sarıyaprak, Ece Uysaler, Uğur Töker, Batu Mosturoğlu, Cihan Öztürk, Hasan Yaşa, Doğukan Şenol, Canan Peker, Mehmet Akif Albayrak ve Oğuzhan Alhan'a özel bir parantez açmak istiyorum. Sizler sadece hukuki bir mücadele vermediniz; bana dost oldunuz, kardeş oldunuz. Sabrınız, emeğiniz ve her düştüğümde uzattığınız o el benim için karanlıktaki en parlak ışık oldu. Emeğinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.

Son olarak yaşadığım sürece dair de birkaç kelam etmek isterim: İlk günden beri kendinden emin, sadece ve sadece Fenerbahçe'nin menfaatlerini kalbinin en üst köşesine koymuş bir nefer olarak şunu söylemeliyim ki imza attığım ilk günden bu yana kulübümün aleyhine olacak en ufak bir düşüncem dahi olmamıştır. Tek derdi Fenerbahçe'nin başarısı ve bu camianın mutluluğu olan biri olarak bugün tüm kamuoyunun vicdanı tescil etmiştir.

Beni destekleyen, dualarını ve iyi dileklerini bir an olsun esirgemeyen başta Büyük Fenerbahçe taraftarına olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum. Varlığınız bana cesaret, geleceğe dair sarsılmaz bir umut verdi.

Hepinize en içten sevgi ve saygılarımla...''

Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    Bütün derdimiz bu mu 7 1 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    çok geçmiş olsun.insanın yaşamında bir sınavı olur.buda seninin sınavın. 2 2 Yanıtla
  • Cengiz Soydemir Cengiz Soydemir:
    mert Hakan ltfen futbolu bırak.. Senden iyi amigo olur.. Merhametli insan olmaya çalış.. İnşallah akıllanmışsındır 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu - Son Dakika
