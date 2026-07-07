Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi - Son Dakika
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Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

07.07.2026 18:11
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, plajda başörtülü bir anne ve kızına yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunan İ.A. hakkında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Kamuoyunda büyük tepki çeken ve "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli için savcılığın itirazı üzerine Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda başörtülü anne ile kızına yönelik sözlü saldırı görüntüleriyle gündeme gelen ve "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.A hakkında yeni bir karar verildi. İzmir Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Akıncı'nın tutuklanmasına hükmetti.

PLAJDAKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olay, 3 Temmuz'da Seferihisar'ın Mersinalanı Mahallesi'ndeki bir plajda meydana geldi. İddiaya göre, şezlong kullanımı nedeniyle başlayan tartışma sırasında İ.A, başörtülü anne ve kızına hakaretlerde bulundu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde İ.A.'nın anne ve kızına "Defol git" ve "Sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaretler savurduğu, ardından bir sandalyeyi tutarak şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu.

Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

"NEFRET VE AYRIMCILIK" SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan İ.A. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi kapsamında düzenlenen "nefret ve ayrımcılık" suçundan işlem yapıldı. Savcılık, şüphelinin tutuklanmasını talep ederek mahkemeye sevk etti.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, ARDINDAN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ilk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadın hakkında soruşturma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Dosyayı değerlendiren İzmir Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, İ.A hakkında tutuklama kararı verdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği, soruşturma kapsamında dosyadaki delil ve görüntü kayıtlarının değerlendirilmeyi sürdürdüğü öğrenildi

Asliye Ceza Mahkemesi, Seferihisar, Tutuklama, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Seferihisar Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi - Son Dakika

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