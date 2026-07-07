Bozdoğan'da Zirai Yangın: 20 Ev Tahliye Ediliyor - Son Dakika
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Bozdoğan'da Zirai Yangın: 20 Ev Tahliye Ediliyor

Bozdoğan\'da Zirai Yangın: 20 Ev Tahliye Ediliyor
07.07.2026 18:08  Güncelleme: 18:10
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zirai alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı, 20 ev için tahliye hazırlıkları başlatıldı. Ekipler karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor.

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. 

4 SAATTİR YANIYOR

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor. Yaklaşık 4 saattir devam eden söndürme çalışmalarında kara ve hava gücü de artırılırken, yangına 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ

Öte yandan kuru otlar ve rüzgar sebebiyle hızla yayılan ve sık sık yön değiştiren alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde bulunan 20 ev için tahliye hazırlıkları başlatıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından da tahliye amacıyla belediye otobüsleri yangın bölgesine sevk edildi. Otobüsler, ihtiyaç duyulması halinde vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması için bölgede hazır bekletiliyor.

HALK SEFERBER OLDU

Yazıkent Mahallesi'nde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Karaahmetler Mahallesi sınırına kadar ulaşırken, ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için iş makineleriyle yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bozdoğan Belediyesi tarafından da halka çağrı yapılarak yangın bölgesine su tankeri olan vatandaşların su takviyesi yapması istenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bozdoğan, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozdoğan'da Zirai Yangın: 20 Ev Tahliye Ediliyor - Son Dakika

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