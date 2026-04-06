Galatasaray\'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu

Yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig devi Galatasaray, gözünü Manchester United'ın yıldız ismine çevirdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek adına sezon başında da gündeminde olan Manchester United'ın Uruguaylı orta sahası Manuel Ugarte için yeniden devreye girdi.
Haberde, Manchester United'ın 40 milyon euro bonservis beklediği orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın çok istekli olduğu ve transferde tüm sınırların zorlanacağı aktarıldı.
Ayrıca 24 yaşındaki yıldız isme Galatasaray'ın dışında Aston Villa, Newcastle United, Juventus ve Lyon'un da ilgi gösterdiği dile getirildi.
Manchester United formasıyla bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Ugarte, 915 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı yapamadı.
