Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu

06.04.2026 19:13
Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte için devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın 40 milyon Euro bonservis talep ettiği Uruguaylı oyuncu için sınırları zorlamaya hazırlanıyor.

Yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig devi Galatasaray, gözünü Manchester United'ın yıldız ismine çevirdi.

ORTA SAHAYA MANUEL UGARTE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek adına sezon başında da gündeminde olan Manchester United'ın Uruguaylı orta sahası Manuel Ugarte için yeniden devreye girdi. 

TALEP 40 MİLYON EURO

Haberde, Manchester United'ın 40 milyon euro bonservis beklediği orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın çok istekli olduğu ve transferde tüm sınırların zorlanacağı aktarıldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Ayrıca 24 yaşındaki yıldız isme Galatasaray'ın dışında Aston Villa, Newcastle United, Juventus ve Lyon'un da ilgi gösterdiği dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Manchester United formasıyla bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Ugarte, 915 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı yapamadı. 

    Yorumlar (5)

  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    yalan her yenilgi sonrası birini alıyo bunlar :) 3 8 Yanıtla
    xkszncnvmk xkszncnvmk:
    osimhen, sane de yalandı deme ???? 11 0
    Osman Kaan Osman Kaan:
    eski haber , gs sistemine uymayan bir oyuncu ugarte, şuan net forvet ve on numara eksiği var GS nin 0 1
  • yağız spotcu yağız spotcu:
    yahu yalan dolan da bu kadar abarıkacak baslık neden acaba 0 5 Yanıtla
  • Rahmi Altay Rahmi Altay:
    Trabzon yenilgisini unutturup taraftarı tekrar kenetlenmeye yönelik bilinçli ortaya atılmış bir laf. Amaç osimensiz takımın aslında 3. Lig Takimlarindan bir farkı olmadığını unutturup taraftarı galyena getirmek. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
