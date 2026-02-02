Alanya ile Mısır Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika
Alanya ile Mısır Arasında Protokol İmzalandı

Alanya ile Mısır Arasında Protokol İmzalandı
02.02.2026 16:21
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Mısır'da turizm ve tarım için iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında oluşturulan Türkiye heyeti ile birlikte Mısır'da temaslarda bulunan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Mısır'ın önemli liman kentlerinden Marsa Matrouh'ta yer alan Marsa Matrouh Ticaret Odası ile turizm ve tarım alanlarını kapsayan iş birliği protokolüne imza attı.

Başkan Erdem, "Bu iş birliği Alanya'mız ve iş dünyamıza hayırlı olsun. İmzaladığımız protokol kapsamında inşallah iş insanlarımız önümüzdeki süreçte önemli iş birliği fırsatları yakalayacak" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında oluşturulan Türkiye heyeti ile birlikte Mısır'da temaslarda bulunan Başkan Erdem, iki ülke iş dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen önemli görüşmeler de gerçekleştirdi.

Mısır temasları ile ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Erdem şunları söyledi: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında oluşan Türkiye heyetimiz ile birlikte Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldık. Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk'un çevrim içi katıldığı toplantıda; Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil'in de yer aldığı toplantıda iki ülke arasındaki iş birliği temaslarını ele aldık.

Toplantı sonunda ise Mısır'ın önemli liman kentlerinden olan Marsa Matrouh da yer alan Marsa Matrouh Ticaret Odası ile turizm ve tarım alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzaladık. Marsa Matrouh Ticaret Odası Başkanımız Sayın Kassem Taher Eissa ile imzaladığımız protokol ile Alanya'mızda faaliyet gösteren iş insanlarımız ile Mısır'da faaliyet gösteren iş insanlarımızın özellikle turizm ve tarım sektörlerinde yeni yatırım ve iş birliği fırsatları oluşturmayı hedefliyoruz.Türkiye–Mısır ekonomik ilişkilerine ve Alanya iş dünyasının dış ticaret hacmine önemli katkılar sunacağına inandığımız anlaşmamız Alanya'mıza ve iş dünyamıza hayırlı uğurlu olsun." - ANTALYA

Ticaret Ve Sanayi Odası, İş Dünyası, Ekonomi, Alanya, Turizm, Mısır

Ekonomi Alanya ile Mısır Arasında Protokol İmzalandı

Alanya ile Mısır Arasında Protokol İmzalandı
