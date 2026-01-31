Alanyaspor 1-0 Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanyaspor 1-0 Önde

Alanyaspor 1-0 Önde
31.01.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı Güven Yalçın'ın golüyle önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

3. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hwang'ın ortasında Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz son meşin yuvarlağı topu çıkardı.

17. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla topla buluşan Hwang'ın vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Victor, Mahmut Can Kara, Batuhan Yavuz, Mounie, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Calegari, Mendy, Raux Yao, Legowski, Radu, Ampem, Berhan Kutlay Şatlı, Arda Yavuz, Sadia

Teknik Direktör: Atila Gerin

Gol: Güven Yalçın (dk. 3) (Alanyaspor)

Sarı kart: Metehan Altunbaş (Eyüpspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Güven Yalçın, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor 1-0 Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:24:20. #7.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor 1-0 Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.