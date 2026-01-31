Alanyaspor 1-0 Önde

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
3. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hwang'ın ortasında Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz son meşin yuvarlağı topu çıkardı.
17. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla topla buluşan Hwang'ın vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın
Yedekler: Victor, Mahmut Can Kara, Batuhan Yavuz, Mounie, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok
Yedekler: Kerim Yerlikaya, Calegari, Mendy, Raux Yao, Legowski, Radu, Ampem, Berhan Kutlay Şatlı, Arda Yavuz, Sadia
Teknik Direktör: Atila Gerin
Gol: Güven Yalçın (dk. 3) (Alanyaspor)
Sarı kart: Metehan Altunbaş (Eyüpspor) - ANTALYA
