Alanyaspor 2-2 Beraberlikte Şanssızdı
Alanyaspor 2-2 Beraberlikte Şanssızdı

Alanyaspor 2-2 Beraberlikte Şanssızdı
13.01.2026 16:34
Joao Pereira, Alanyaspor'un Karagümrük ile berabere kalmasını değerlendi ve 6 puan olabilirdi dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile evinde 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, 6 puna ulaşmak için ciddi bir şans yakaladıklarını ancak bunu değerlendiremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 3 puan alma fırsatını değerlendiremediklerini söyledi.

Maç için hazırlandıkları her şeyi gerçekleştirdiklerini anlatan Pereira, "Üçüncü bölgeye çok kez topu taşıdık. Çok fazla şut çektik ama sonrasında kontrol edemediğimiz bazı şeyler oldu. Top kaybından sonra reaksiyon göstermek gibi. Bu da futbolcuların kafasında bitiyor. Yani kolay olabilecek bir maçı kendimiz zorlaştırdık." diye konuştu.

Kolay gol yiyen bir takım olmadıklarını dile getiren Pereira, bugün kalelerinde iki gol görüdklerini kaydetti. Oyuncuların maç içinde hata yapabileceğine değinen Pereira, "Buarada bir oyuncuya yüklenmeye gerek yok. Bence bugün asıl problem takımın iştahsızlığıydı. Maç öğlen de akşam da olabilir veya stadyumda seyirci olmayabilir. Bunlar fark etmez. Biz profesyoneliz. İşimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Pereira, kupaya, taraftarlara, kulübe daha çok saygı göstermek zorunda olduklarının altını çizerek, "Daha çok pozisyona giren takım bizdik. Doğru duyguyu, mantaliteyi sahaya yansıtamadık. Ciddi bir şanstı. 6 puan yapabilirdik. Ama şu anda 4 puanımız var." değerlendirmesini yaptı.

Hırslı bir adam olduğunu ve bunu oyuncularına da geçirmeye çalıştığını dile getiren Pereira, "Sahada hırslı oyuncular görmek istiyorum. O yüzden daha fazlasını ve iyisini yapmak gerekiyor. Sonuçta bugün çok üzgünüm. Muhtemelen bugün uyuyamayacağım ama önümüzde Fenerbahçe maçı var. Yarından itibaren o maça hazırlanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük cephesi

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic de kendileri için iyi bir maç olduğunu söyledi.

Maçta çok şans yakaladıklarını anlatan Stanojevic, "Hatta belki bir, iki gol fazla atabilirdik ama olmadı Alanya da pozisyonlar buludu. Bence beraberlik hak edilmiş bir sonuçtu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Joao Pereira, Futbol, Spor

