Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Öğrencilerle Buluştu
18 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu.
Aytemiz Alanyaspor
Başkanı Hasan Çavuşoğlu
, Akdeniz Üniversitesi Göynük
Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kahraman Köktürk'ün daveti üzerine Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulunda öğrencilerle biraraya geldi. Öğretim Görevlisi Kahraman Köktürk, "Spor önemli bir meslek haline gelmekte. İlimizin Süper Lig düzeyinde iki tane temsilcisi var. İlçelerde öncelikle ilimizin takımlarının seyircilerini arttırabilmek için bu tarz organizasyonlara önem vermek gerekir. Bugün üniversite öğrencileri ile beraber Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi
ve Göynük Ortaokul öğrencileri de aramızda" dedi.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da " Alanyaspor ilimizin önemli bir markası haline geliyor. Özellikle turizm istihdamı için şehrin Süper Ligde iki takımının bulunması diğer ülkelerden de kamp için seçimlerin ilimizde olmasına katkı sağlıyor." - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:55 Kaynak: İHA
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