Alanyaspor, Boluspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanyaspor, Boluspor'u 4-0 Yendi

Alanyaspor, Boluspor\'u 4-0 Yendi
04.02.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor, Boluspor'u 4-0 mağlup ederek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar

Boluspor: Bartu Kulbilge, Erdem Dikbasan, Gökhan Akkan, Kouagba, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz (Dk. 46 Balburdia), Devran Şenyurt, Harun Alpsoy, Burak Topçu (Dk. 59 Mert Çetin), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 63 Akanbi), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Temel Çakmak)

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk. 74 Makouta), Baran Moğultay, Aliti (Dk. 74 Hadergjonaj), Lima (Dk. 82 Batuhan Yavuz), Viana, Janvier, Hagi, İbrahim Kaya (Dk. 74 Güven Yalçın), Meschack (Dk. 82 Duarte), Mounie

Goller: Dk. 47 ve 57 Hagi, Dk. 60 ve 68 Mounie (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Erdem Dikbasan (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 71 Erdal Güneş (Boluspor Teknik Direktörü)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig takımı Boluspor'u 4-0 yendi.

Grupta daha önce 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Alanya ekibi, Boluspor galibiyetiyle puanını 7'ye yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın 22. dakikasında sol taraftan gelişen atakta Baran'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Meschack, hızlı şekilde ceza sahasına girerek kaleci Bartu ile karşı karşıya kaldı. Meschack'in şutunu kaleci Bartu kurtardı.

38. dakikada Lima tarafından sol kanattan ceza sahasına orta yapıldı. Topla buluşan Fatih Aksoy'un ceza sahası içerisinde vuruşu üsten auta çıktı.

41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan İbrahim Kaya'nın isabetli şutu, kaleci Bartu'ya takıldı.

44. dakikada kaleci Bartu, ceza yayında topla buluşan Baran'ın isabetli şutunun gol olmasını engelledi. Boluspor'un file bekçisi, ilk yarıda kaleye atılan 6 şuta kalesinde geçit vermedi.

Mücadelenin ilkyarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Alanya ekibi, 47. dakikada sol taraftan geliştirdiği atakta topu Meschack ile buluşturdu, ceza sahasına giren oyuncunun pasında Hagi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

55. dakikada ceza sahası önünde rakibine faul yapan Erdem, hakemin "VAR"da pozisyonu izlemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Maçın 57. dakikasında ceza sahası önünde duran top kullanan Alanyaspor'da ceza sahasında Hagi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

60. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mounie, topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı.

Müsabakanın 68. dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Mounie, kendisinin ikinci, takımın dördüncü gölünü attı.

80. dakikada ceza sahası içerisinde Erdem ile girdiği ikili mücadeleyi kazanıp topu ağlarla buluşturan Güven'in golü, yapılan "VAR" incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Erdem'in sağ kanattan yaptığı ortayla ceza sahası önünde topla buluşan Abdulsamet'in kaleye attığı şut auta çıktı.

Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Boluspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:42:36. #7.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor, Boluspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.