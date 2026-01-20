Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.
Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
