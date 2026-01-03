Alanyaspor, devre arası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Isınmanın ardından futbolcular, taktik çalışma ve dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.
Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Alanyaspor Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.