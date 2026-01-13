Alanyaspor ve Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
Alanyaspor ve Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı

Alanyaspor ve Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı
13.01.2026 15:22
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

59. dakikada ceza sahası içerisinde Fatih'in topa elle müdahale ettiği pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fofana, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

73. dakikada Alanyaspor, Duarte'nin ceza sahası içerisinde Tarık Buğra Kalpaklı tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına gelen Hadergjonaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Aliti, Makouta (Maestro dk. 61), Ümit Akdağ (Baran Moğultay dk. 89), Hadergjonaj, Janvier (Ogundu dk. 74), Fatih Aksoy, Hagi (Hwang dk. 61), Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 61), Duarte, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Cihan Memik, Batuhan Yavuz, Mehmet Öz, Yusuf Can Kandemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec (Burhan Ersoy dk. 77) Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Kranevitter (Johnson dk. 65) Larsson (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 65), Berkay Özcan, Serginho (Ahmet Sivri dk. 65), Fofana (Doh dk. 65)

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Ömer Akdağ

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Hadergjonaj (dk. 16 pen. ve dk. 73) (Alanyaspor), Fofana (dk. 28 ve dk. 59 pen.) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Hagi, Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor ve Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Alanyaspor ve Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
