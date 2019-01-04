Son Dakika Haberleri: Alaplı Belediye Meclisi Yeni Yılın İlk Toplantısını Yaptı

Alaplı Belediye Meclisi Yeni Yılın İlk Toplantısını Yaptı

55 dakika önce

Alaplı Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Alaplı Belediye Meclisi Yeni Yılın İlk Toplantısını Yaptı, System.String[]
Alaplı Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Büyük Madenci yürüyüşünü 28. yıldönümüne değinerek, "4-8 Ocak 1991 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 150 bin civarında emekçinin destek verdiği tarihi büyük madenci yürüyüşü Zonguldak ve bölge halkının verdiği büyük mücadele günüdür. Bu vesile ile Madenci yürüyüşünü 28. Yıl dönümünde başta maden şehitlerimize ve terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Büyük Yürüyüşün öncüsü Rahmetli Şemsi Denizer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Belediye Meclisi'nin tatil ayının Ağustos olması oy birliğiyle kabul edilirken, geçici işçi vizeleri ve sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücreti de yine oy birliğiyle kabul edildi. Kapalı oylamayla yapılan seçimle Denetim Komisyonu üyeliklerine, Emine Uysal, Abdullah Ateş, Yaşar Çevik, Recep Erdoğan ve Yüksel Koçak seçildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:48 Kaynak: İHA

Nuri Tekin, Zonguldak, Alaplı, Güncel
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