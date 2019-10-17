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Alaplı'da kitre bebek yapımı

53 dakika önce

Alaplı Halk Eğitimi Merkezi'nde üretilen kitre bebeklerle hem ev hanımlarına yeni bir gelir kapısı açmak hem de bindallı giysisinin yaşatılması ve Türkiye'ye tanıtılması amaçlanıyor.

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Alaplı Halk Eğitimi Merkezi'nde üretilen kitre bebeklerle hem ev hanımlarına yeni bir gelir kapısı açmak hem de bindallı giysisinin yaşatılması ve Türkiye'ye tanıtılması amaçlanıyor.

Alaplı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak kitre bebeği Alaplı'nın en eski kıyafeti olan bindallı giysisi ile ürettiklerini söyledi.

"Taş bebek üretimi de yapıyoruz." diyen Keskin, şöyle konuştu:

"Bu da deniz ve dere kenarlarından toplanan taşlara boya ve kil kullanarak şekil vermek suretiyle üretiliyor. Bir taraftan bu bebek üretimlerini yaparken diğer taraftan da bunların pazarını bulmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ülke geneline yaygınlaştırarak ev hanımlarının bu çalışmalarından gelir elde etmeye yönelik çalışmalarımız var. Gayemiz, kadınlara bu işi öğreterek aile bütçelerine katkı yapmalarını sağlamak ve üretimini yaygınlaştırarak ülkemize pazarlayacak duruma gelebilmek. "

Kurs öğretmeni Duygu Ok da kitre bebeğin yüzde yüz el ürünü olup, içerisinde doğal malzemeler kullanılarak yapıldığını belirterek, "Çok kıymetli, ender bulunan, eşinden bir tane dahi bulunmayan bir bebek çeşididir. Kitre, doğada bulunan geven bitkisinin öz suyudur. Bu öz suyu belli zamanlarda kurutup, bunu su ile açarak muhallebi kıvamına getiriyoruz. Daha sonra pamukla karıştırıp bebeğin ellerini, yüzünü, ayaklarını oluşturuyoruz. Bu çalışmanın pazarı bulunabilirse bunu yapan ev hanımları için çok büyük bir gelir kaynağı olur." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitimi Merkezi, Hüseyin Keskin, Türkiye, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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