Alaşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi kardeş oldu - Son Dakika
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Alaşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi kardeş oldu

6 saat önce

Alaşehir Belediyesi ile Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi imzalanan protokolle kardeş belediye oldu.

Alaşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi kardeş oldu, System.String[]

Alaşehir Belediyesi ile Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi imzalanan protokolle kardeş belediye oldu.


Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. Ziyarette imzalanan protokol kapsamında iki belediye de kardeş belediye oldu. İmza töreni sonrası konuşan Başkan Öküzcüoğlu, "Alaşehirimiz tarihiyle, kültürüyle, ekonomik değerleriyle çok özel bir şehir. Alaşehir kültürü ve ekonomik değerlerinin tanıtımı amacıyla, başta belediye başkanımız ve Yenimahalle'li kadınlarımızı Alaşehir'e bekliyoruz. Alaşehir'e gelecek olanlara bağda üzüm ve asmalardan sarmalık yaprak toplatalım. Alaşehirli kadınlarımız da Yenimahalle'ye göndererek kültür ve bilgi alıverişinde bulunalım. Yenimahalle belediye başkanı bize destek vereceğini belirtti. Bunla ilgili gurur duyuyoruz. Alaşehir'in tanıtımında da sizlerin büyük katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.


Kardeş belediye oldukları için mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yaşar, "Alaşehir belediyesi ile kardeş şehir olduğumuz için çok mutlu olduk. İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı olarak Alaşehir Belediyemizi de birliğe katılması konusunda çalışmalar yapacağım. En kısa zamanda Alaşehir'e gelerek ilçeler arası işbirliği ile ilgili görüşmeler yapacağım" diye konuştu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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