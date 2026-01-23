Alaşehir\'de Kaçak Makaron Operasyonu

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen çalışmalarda bir iş yerinde 11 bin 750 adet dolu makaron ile 12 bin adet boş kaçak makaron ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen takip ve kontrol çalışmaları kapsamında, Kurtuluş ve Yeşilyurt mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda S.P. (35) isimli şahsa ait iş yerlerinde 11 bin 750 adet dolu makaron ile 12 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli S.P., işlemlerinin yapılması amacıyla Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA