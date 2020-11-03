Alaşehir'de koronavirüs denetimi - Son Dakika

Alaşehir'de koronavirüs denetimi

03.11.2020 19:11
Alaşehir'de koronavirüs denetimi, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı denetimler arttırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı denetimler arttırıldı.

Denetimlere katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, vatandaşlara koronavirüsten korunma yöntemlerini anlattı.

Maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulduğu takdirde virüsün bulaşma riskinin en aza indirildiğini belirten Uçgun, "Denetim yapmamızın amacı sadece ceza yazmak değil. Bizler halk sağlığının korunması ve vaka sayılarının artışının önüne geçmek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha kurulumuzca birlikte önleyici çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve daha temkinli bir yaşam şeklini benimsemelerini amaçlıyoruz. Esnafımız ve vatandaşlarımızın bilinçlenmesi bizlerin önceliği." diye konuştu.

Kaymakam Uçgun, Delemenler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde doktor ve filyasyon ekibiyle görüşerek mahalledeki izolasyon sayıları hakkında bilgiler aldı.

Abdullah Uçgun, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de koronavirüs denetimi - Son Dakika


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