Alaşehir'de Ticari Araç Sayısı Artıyor

30.01.2026 12:10
Alaşehir'de 2025 yılında ticari araç sayısı 332'ye ulaştı, toplamda 380 ticari araç hizmette.

Alaşehir'de J plakalı ticari araç sayısı 2025 yılında 332'ye yükselirken, ilçede 48 ticari taksiyle birlikte toplam 380 ticari araç hizmet sunuyor. Şoförler Odası Başkanı Şevki Ağırbaş, araç sayısının nüfusa göre yeterli olduğunu belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toplu ulaşım ve servis hizmetlerinde görev yapan ticari araç sayısı her geçen yıl artıyor. Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası verilerine göre, 2024 yılında 324 olan J plakalı ticari araç sayısı 2025 yılında 332'ye yükseldi. İlçede 14 durakta faaliyet gösteren ticari taksi sayısı ise 48 olarak sabit kaldı. Böylece Alaşehir genelinde toplam 380 ticari araç vatandaşlara hizmet veriyor. Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevki Ağırbaş, ilçede işçi servisi, yolcu taşımacılığı ve servis hizmetlerinde kullanılan araç sayısının yeterli olduğunu belirterek, "332 J plakalı ticari aracımız ve 48 ticari taksimizle vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet veriyoruz. Nüfusumuza oranla herhangi bir sıkıntı bulunmuyor" dedi.

Ticari araçların düzenli olarak denetlendiğini ifade eden Ağırbaş, "Emniyet ve jandarma ekipleriyle iş birliği içerisinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için öncelik. Herkesin içi rahat olsun" diye konuştu.

2018 yılı Ocak ayında göreve geldiğini hatırlatan Ağırbaş, bu süreçte yapılan çalışmaları şöyle sıraladı: "Eski ve yetersiz hizmet binası yıkılarak bodrum katıyla birlikte 7 katlı modern hizmet binası inşa edildi. Kamyoncu esnafı için kamyon garajı kuruldu, yüksek tonajlı kantar hizmete alındı. Şehir merkezindeki 14 taksi durağı modern ve konforlu ofislere dönüştürüldü. Yolda kalan üyeler için çekici ve kurtarıcı hizmeti başlatıldı. Üyelerin sağlık ihtiyaçları için ambulans ve 16 adet hasta yatağı temin edildi. Üyelere daha ekonomik hizmet sunmak amacıyla sigorta ve turizm şirketleri kuruldu. Amacımız para kazanmak değil, hizmet etmek. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye'ye örnek odalardan biri olmayı hedefliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

