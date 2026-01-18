Alaşehir\'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Sakarya Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan Durmuş Yüksel'e (54) ulaşamayan yakınları evine gitti.
Zili çalan yakınları, Yüksel'den cevap alamayınca durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, Yüksel'i hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yüksel'in cenazesi, ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
