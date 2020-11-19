Alaşehir'deki üst geçit yıl sonunda hizmete açılacak - Son Dakika

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Akarca DDY Köprülü Üst Geçidi'nin yıl sonuna kadar hizmete açılacağını söyledi.

Kaymakam Uçgun, inşaat alanında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Üst geçidin yıl sonuna kadar hizmet vermeye başlayacağını duyuran Uçgun, "Geçit, bölgedeki araç trafiğini oldukça rahatlatacaktır. Bu yol ayrıca onlarca kırsal mahallemizin ilçe merkezi ile ulaşımını da sağlayacak." dedi.

Abdullah Uçgun, üst geçit çalışmalarını yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, projeye sahip çıkan Manisa milletvekilleri ile proje çalışanlarına teşekkür etti.