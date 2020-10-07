Albakara Garaj'ın yeni dönem start-up'ları belli oldu - Son Dakika

Katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj'ın 4'üncü dönem girişimleri belli oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen hız kesmeyen Albaraka Garaj, bu zamana kadarki en yüksek sayıya ulaşarak 20 start-up'a ev sahipliği yapacak.

Albaraka Türk'ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj'ın dördüncü dönem girişimcileri belli oldu. Ön hızlandırmayı başarıyla tamamlayan 34 start-up arasından seçilen 20 girişim, 9 ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanacak.

Albaraka Türk ve iştiraklerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 30 kişilik jürinin katılımıyla online olarak gerçekleşen "Demoday" sonucunda 20 girişimin hızlandırma programına devam etmesine karar verildi. Böylece 4'üncü dönem, Albaraka Garaj'ın bugüne kadar en yüksek sayıda girişimciye ev sahipliği yaptığı dönem oldu.

Albaraka Garaj'ın 4'üncü dönem start-up'ları, Advopass, BankingO, Blindlook, Car4Future, Ebabil, Efilli Rıza, Flamingio, Fon Radar, Freightest, Future DNA, HiFace, Hiwell, Kutu.ai, KVIS, RTEX, SeaTech, SFM Yazılım, Stajyeristiyorum, Syntonym, Vaysis oldu.

"Her yıl daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankanın yeni nesil girişimcileri Albaraka Garaj ile desteklemeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiye rağmen hız kesmeden girişimcileri desteklemeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz. Her sene daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutarak, daha yeni ve çözüm odaklı bir program ile ilerliyoruz. 4'üncü dönemde de 20 girişime ev sahipliği yaparak bu zamana kadar en çok girişimi ağırladığımız bir döneme başlayacağız. Bu yıl çok farklı alanlardan birçok girişime Albaraka Garaj'da yer verdik. İnanıyorum ki seçilen bu girişimler, Garaj'ın tüm imkanlarından yararlanarak hem start-up'larını geliştirecek hem de ekosistemimize ciddi katkılar sağlayacak. Biz de Albaraka olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için daima en iyisini yapmaya devam edeceğiz."