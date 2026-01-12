Albanese'den Nefret Söylemine Karşı Düzenlemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Albanese'den Nefret Söylemine Karşı Düzenlemeler

12.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Albanese, Bondi Plajı'ndaki saldırının ardından nefret söylemi ve silah yasalarını ele alacak.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te meydana gelen silahlı saldırının ardından nefret söylemi ve silah yasalarını içeren kapsamlı düzenlemeleri ele almak üzere parlamentonun planlanan tarihten önce toplanacağını duyurdu.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Albanese, Parlamento Binası'nda, Bondi saldırısının ardından yapılması planlanan kapsamlı düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.

Albanese, "Bondi Plajı'ndaki teröristlerin zihinlerinde nefret, ellerinde ise silahlar vardı. Bu yasa her ikisini de ele alacak." ifadelerini kullandı.

Bondi saldırısının ardından nefret söylemi ve silah yasalarını içeren kapsamlı düzenlemeleri ele almak üzere parlamentonun, planlanandan iki hafta önce, 19-20 Ocak'ta toplanacağını açıklayan Albanese, nefret dolu, tehlikeli ve bölücü davranışların yasa dışı olacağını belirtti.

Albanese, Avustralya'nın herkesin "kim olduğu ile gurur duyma hakkına sahip olduğu" bir toplum olmaya devam etmesi için çalıştığını dile getirerek "Antisemitizm ve ırkçılık Avustralya değerlerine aykırı olduğu gibi, Avustralya yasalarına da aykırı olmalıdır." dedi.

Kapsamlı düzenlemelerle, nefret söylemi mevzuatının güçlendirilmesi, "nefret örgütleri"nin listelenmesine yönelik bir yapı oluşturulması ve yasaklı sembollere ilişkin düzenlemelerin sertleştirilmesi hedefleniyor.

Avustralya İçişleri Bakanlığının nefret yaymayı planladığı değerlendirilen kişilerin vizelerini iptal etmesini kolaylaştırmayı amaçlayan düzenlemeler kapsamında, ırkçı nefreti kışkırtmanın ayrı bir suç olarak tanımlanması da öngörülüyor.

Ayrıca, silah ruhsatlandırmasında "iki aşamalı" bir süreç benimsenerek başvuru sahiplerine ilişkin verilerin AusCheck sistemi üzerinden istihbarat kurumlarının kayıtlarıyla taranması planlanıyor.

Düzenleme kapsamında, federal hükümetin eyalet yönetimleriyle yüzde 50'ye 50 finansman paylaşımıyla hayata geçireceği ulusal silah geri alım programının 1 Temmuz'a kadar başlatılması hedefleniyor.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albanese'den Nefret Söylemine Karşı Düzenlemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:48:10. #7.11#
SON DAKİKA: Albanese'den Nefret Söylemine Karşı Düzenlemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.