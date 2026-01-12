Albanese'den Nefret Söylemine Karşı Düzenlemeler

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te meydana gelen silahlı saldırının ardından nefret söylemi ve silah yasalarını içeren kapsamlı düzenlemeleri ele almak üzere parlamentonun planlanan tarihten önce toplanacağını duyurdu.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Albanese, Parlamento Binası'nda, Bondi saldırısının ardından yapılması planlanan kapsamlı düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.

Albanese, "Bondi Plajı'ndaki teröristlerin zihinlerinde nefret, ellerinde ise silahlar vardı. Bu yasa her ikisini de ele alacak." ifadelerini kullandı.

Bondi saldırısının ardından nefret söylemi ve silah yasalarını içeren kapsamlı düzenlemeleri ele almak üzere parlamentonun, planlanandan iki hafta önce, 19-20 Ocak'ta toplanacağını açıklayan Albanese, nefret dolu, tehlikeli ve bölücü davranışların yasa dışı olacağını belirtti.

Albanese, Avustralya'nın herkesin "kim olduğu ile gurur duyma hakkına sahip olduğu" bir toplum olmaya devam etmesi için çalıştığını dile getirerek "Antisemitizm ve ırkçılık Avustralya değerlerine aykırı olduğu gibi, Avustralya yasalarına da aykırı olmalıdır." dedi.

Kapsamlı düzenlemelerle, nefret söylemi mevzuatının güçlendirilmesi, "nefret örgütleri"nin listelenmesine yönelik bir yapı oluşturulması ve yasaklı sembollere ilişkin düzenlemelerin sertleştirilmesi hedefleniyor.

Avustralya İçişleri Bakanlığının nefret yaymayı planladığı değerlendirilen kişilerin vizelerini iptal etmesini kolaylaştırmayı amaçlayan düzenlemeler kapsamında, ırkçı nefreti kışkırtmanın ayrı bir suç olarak tanımlanması da öngörülüyor.

Ayrıca, silah ruhsatlandırmasında "iki aşamalı" bir süreç benimsenerek başvuru sahiplerine ilişkin verilerin AusCheck sistemi üzerinden istihbarat kurumlarının kayıtlarıyla taranması planlanıyor.

Düzenleme kapsamında, federal hükümetin eyalet yönetimleriyle yüzde 50'ye 50 finansman paylaşımıyla hayata geçireceği ulusal silah geri alım programının 1 Temmuz'a kadar başlatılması hedefleniyor.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.