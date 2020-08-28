Albay Yeşilyurt'dan Başkan Kılınç'a ziyaret - Son Dakika

Albay Yeşilyurt'dan Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ziyaret etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ziyaret etti. Kısa bir süre önce Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Bilgihan Yeşilyurt, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç' makamında ziyaret etti. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı Albay Yeşilyurt'a yeni görevinde başarılar dileyerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Son Dakika

Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar

Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek

Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum

İstanbul'da eylem hazırlığındaki 30 DHKP-C'li gözaltına alındı

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama

Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi

Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam

Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı

Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi

Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu

Hafif ticari araç, kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü