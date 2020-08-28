Albay Yeşilyurt'dan Başkan Kılınç'a ziyaret - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ziyaret etti.
Kısa bir süre önce Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Bilgihan Yeşilyurt, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç' makamında ziyaret etti. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı Albay Yeşilyurt'a yeni görevinde başarılar dileyerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:48 - Kaynak: İHA
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