Albayrak\'tan Demirspor\'a Destek Yemeği

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Demir spor camiasıyla moral yemeğinde buluşarak şampiyonluk yolunda takıma tam destek sözü verdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, şehrin en köklü spor kulüplerinden biri olan Eskişehir Demirspor'un yönetimi ve teknik ekibiyle bir araya geldi. Düzenlenen moral yemeğine Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerler, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katılım sağladı. Organizasyonda takımın güncel durumu hakkında bilgi alan Albayrak, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ekibe yürekten başarılar dilediğini belirterek, "İnanıyoruz ki bu yolun sonu kupa olacak" mesajını paylaştı. - ESKİŞEHİR