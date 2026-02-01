Alcaraz, Avustralya Açık'ta Djokovic'i Yendi

SEZONUN ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan finalde dünya 1 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile turnuvada 10 kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf Djokovic olurken, Alcaraz ikinci setten itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Mücadelenin kalan bölümünde temposunu ve agresif oyununu koruyan genç tenisçi, dört set sonunda kupaya uzanan isim oldu.

Bu sonuçla kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu yaşayan Alcaraz, dört büyük turnuvanın tamamını kazanan nadir tenisçiler arasına girdi. 22 yaşında bu başarıyı elde eden İspanyol raket, erkekler tenisinde Kariyer Grand Slam yapan en genç isim olarak tenis tarihine geçti.