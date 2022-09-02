Aldatmak İlk Tanıtım - Son Dakika
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Aldatmak İlk Tanıtım

02.09.2022 09:43

Aldatmak yakında @atv 'de!

Aldatmak yakında @atv 'de!

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Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

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Kaynak: DailyMotion.com

Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Aldatmak İlk Tanıtım - Son Dakika

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