Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen motor turuna katılan genç kadın, aldığı evlilik teklifiyle çifte bayram sevinci yaşadı.

Bayraktepe'de toplanan motosiklet tutkunları, Cumhuriyet Meydanı'na kadar motosikletlerle Cumhuriyet Turu gerçekleştirdi.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, etkinliği ilçede yapmalarından dolayı gruba teşekkür etti. İlçede fener alayı düzenleyeceklerini de aktaran Babaoğlu, herkesi etkinliğe davet etti.

Konuşmanın ardından motor tutkunu Alper Özsoy, etkinlik için Düzce'den gelen kız arkadaşı Seda Fulya Tan'a evlenme teklifinde bulundu.

Evlenme teklifine "evet" diyen Tan, çifte bayram sevinci yaşadı.

Düşüncelerini paylaşan Özsoy ve Tan ikilisi, mutluluklarını dile getirdi.

Grup adına konuşan Hakan Bozkurt da Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılını coşkulu bir şekilde kutlamak istediklerini belirterek, "Bir nebze başarabildiysek, ilçemize keyif verebildiysek ne mutlu bize. Bir sonrakine daha büyük katılımla hepinizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.