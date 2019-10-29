Son Dakika Haberleri: Aldığı evlilik teklifiyle çifte bayram sevinci yaşadı
Son Dakika Güncel Aldığı evlilik teklifiyle çifte bayram sevinci yaşadı

Aldığı evlilik teklifiyle çifte bayram sevinci yaşadı

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen motor turuna katılan genç kadın, aldığı evlilik teklifiyle çifte bayram sevinci yaşadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen motor turuna katılan genç kadın, aldığı evlilik teklifiyle çifte bayram sevinci yaşadı.

Bayraktepe'de toplanan motosiklet tutkunları, Cumhuriyet Meydanı'na kadar motosikletlerle Cumhuriyet Turu gerçekleştirdi.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, etkinliği ilçede yapmalarından dolayı gruba teşekkür etti. İlçede fener alayı düzenleyeceklerini de aktaran Babaoğlu, herkesi etkinliğe davet etti.

Konuşmanın ardından motor tutkunu Alper Özsoy, etkinlik için Düzce'den gelen kız arkadaşı Seda Fulya Tan'a evlenme teklifinde bulundu.

Evlenme teklifine "evet" diyen Tan, çifte bayram sevinci yaşadı.

Düşüncelerini paylaşan Özsoy ve Tan ikilisi, mutluluklarını dile getirdi.

Grup adına konuşan Hakan Bozkurt da Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılını coşkulu bir şekilde kutlamak istediklerini belirterek, "Bir nebze başarabildiysek, ilçemize keyif verebildiysek ne mutlu bize. Bir sonrakine daha büyük katılımla hepinizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aldığı evlilik teklifiyle çifte bayram sevinci yaşadı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili açıklama: Rusya, teröristlerin çekildiğini teyit etti Habertürk canlı yayınında halktan tepki: Nagehan hala konuşuyor mu Nagehan Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isimler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 22:28:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aldığı evlilik teklifiyle çifte bayram sevinci yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]