Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık\'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
27.02.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ilişkin davada, babanın ardından anne Hasret Doğan da maddi ve manevi zararının giderildiğini belirterek şikayetinden vazgeçti; Doğan, aldığı tazminatı oğlu adına hayır işlerinde kullanacağını açıkladı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in aracıyla çarparak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce babanın şikayetinden vazgeçmesinin ardından, anne Hasret Doğan da şikayetini geri çekti. Anne Doğan, maddi ve manevi zararının giderildiğini belirterek davadan vazgeçtiğini açıkladı. Süreç kamuoyunda tartışma yarattı.

"TAZMİNATLA OĞLUM ADINA HAYIR YAPACAĞIM"

Kararının ardından eleştirilerin hedefi olan Hasret Doğan, sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı. "Herkesin çok merak ettiği, hatta hesap sormaya kalkıp anneliğimi linçlediği 'tazminat' hakkındaki açıklamamı yapayım" diyen Doğan, verilen tazminatın kişisel çıkar için kullanılmayacağını ifade etti. Doğan, "Evlat kaybeden herkes bilir; ne boğazdan yemek geçer ne göğüsten nefes... Oğlum adına birçok hayır yapılacak olan bu parayla çocuklar gülerken benim evladımın kemikleri sızlamaz; tam tersi ruhu şad olur" sözlerini kullandı.

İşte Hasret Doğan'ın açıklaması;

1. Sosyal medya; haddini bilmeyen, ağzına gelen her şeyi söyleyebilen insanlarla dolu… Bir açıklama yapayım, bunu da kimseye borçlu değilim çünkü bu acıyı ben tek başıma yaşıyorum.

2. Davamdan vazgeçmedim; son mahkememiz aylar önce görüldü ve dava sonuçlandı. 18 ay boyunca verdiğim her türlü mücadeleye rağmen Zehra Kınık şaka gibi bir ceza aldı. Ne kadar isyan etsek de mücadele etsek de adalet sistemini değiştiremediler, ben de değiştiremedim.

3. Benim anneliğim üzerinden konuşanlar, eğer 'hak-hukuk' tanımı yapacaklarsa önce adalet sisteminden başlasınlar. Çünkü ağır bir ceza alıp içeri girmemesi benim suçum değil, kanunların yetersizliğidir! Malum, bir gün bile içeride yatmadı.

4. Davamı bir gün bile sahiplenmemiş, oğlumu bir kez dahi paylaşmamış, Zehra Kınık ile ilgili tek bir tepki göstermemiş birçok insan; bugün beni paylaşıp linç etmek istiyor, çok tuhaf…

5. Keşke yanımızda olsaydınız, her duruşmaya gelseydiniz... Belki o zaman adalet sisteminin, özellikle 'trafikte işlenen suçlar' için 'kazadır' deyip geçiştirilmemesini bir ihtimal sağlayabilirdik. Herkes geri çekildi ve ben tüm mücadelemi tek başıma, üstelik siyasi güce karşı verdim.

6. Her davada olduğu gibi bu davada da 'maddi ve manevi tazminat' terimleri kullanılıyor. Hukuksal yani! Bir annenin evladını 'maddi-manevi zarar' olarak gördüğünü düşünebilen kişiler lütfen kendi aklını sorgulasın!

7. Son olarak herkesin çok merak ettiği, hatta hesap sormaya kalkıp anneliğimi linçlediği 'tazminat' hakkındaki açıklamamı yapayım: Verilen tazminatın boğazdan geçemeyeceğini sizler sadece 'düşünebilirsiniz' ya da bu konuda fikir yürütebilirsiniz ki bu da sizlerin haddi değil. Evlat kaybeden herkes bilir bunu; ne boğazdan yemek geçer ne göğüsten nefes... Bizler nefesi bile yarım alırken; boğazdan, mideden paralar geçirmek ancak bu acıyı bilmeyen insanların yorumudur diye düşünüyorum.

Oğlum adına birçok hayır yapılacak olan bu parayla çocuklar gülerken benim evladımın kemikleri sızlamaz; tam tersi ruhu şad olur. O benim evladım; ben büyüttüm, en çok ben sevdim, ben emek verdim! Hayattayken nasıl onun mutlu olması için ömrümü evladıma adadıysam, orada da huzurla kalması için her şeyi yapmaya devam edeceğim.

8. Kısacası durum şöyle: Yıllarca sürecek 'tazminat davalarıyla' uğraşmak istemiyorum. Asıl bu davaların peşinde koşmak bana göre tuhaf. Eğer müsaade ederseniz; kapı kapı, dava dava koşup bir ton stresle uğraşmaktan yaşayamadığım yasımı yaşayacağım. Hepinize teşekkürler.

Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ömer duman ömer duman:
    oğlan gitmiş ne hayrı var ablam 11 0 Yanıtla
  • Erkan DRCNL Erkan DRCNL:
    AFERIM AKILLI KADIN HAYAT DEVAM EDIYOR TABIKI EVLAT ACISI COK AGIR AMA ELI BOMBOS DONMESINDEN COK IYI 1 6 Yanıtla
  • Memo Memo:
    bu dünya gecici baki olan allah ve mahşer. 4 0 Yanıtla
  • zeynel abidin Karagöz zeynel abidin Karagöz:
    Kızılaya bağışla... 1 0 Yanıtla
  • Kağan Türksoy Kağan Türksoy:
    İslamda öldüren kişi ölenin ailesine yüklü tazminat verir. Ailesi isterse katil öldürülebilir, isterse de affeder. Ama tazminatı vermesi gerekir. Kız hatalı olsa da uygulama yerinde olmuş. 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:05:44. #7.13#
SON DAKİKA: Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.