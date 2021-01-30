Aldıkları eğitimle ürettiklerini kooperatifleri sayesinde satışa sunuyorlar - Son Dakika

Aldıkları eğitimle ürettiklerini kooperatifleri sayesinde satışa sunuyorlar

Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde üretim başladı

"Kadın Kültür Evleri Projesi" ile 212 bin 137 kadın, uzman kişilerden aldıkları çeşitli eğitimlerle kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak

40 farklı alanda eğitim alan kadınlar bu hizmetlerden hiçbir ücret ödemeden faydalanabiliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla 18 ilçeye kurulmaya başlanan "Kadın Kültür Evi" projesi kapsamında Çobanlar'da kurulan Kadın Kültür Evi'nde kadınlar üretime başladı. Kadınlar bu evlerde aldıkları eğitimlerin yanı sıra el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünleri de bünyelerinde kurulan kooperatifler sayesinde satışa sunacaklar.

24 Temmuz tarihinde başlayan "Kadın Kültür Evleri Projesi" ile 212 bin 137 kadın, uzman kişilerden aldıkları çeşitli eğitimlerle kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak. Kaymakamlıklar ve belediyeler koordinesinde Kadın Kültür Evleri yapımı için çalışmalar devam ediyor. Yapımı tamamlanan Kadın Kültür Evleri, peş peşe hizmete açılıyor. Çobanlar Kadın Kültür Evi de geçtiğimiz hafta hizmete açıldı. Burada kadınlar birçok el emeği göz nuru ürünü üretmeye başladı. Proje kapsamında Kadın Kültür Evlerinde tüm hizmetler kadınlara ücretsiz olarak sunuluyor. 40 farklı alanda eğitim alan kadınlar bu hizmetlerden hiçbir ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Kadınlar bu evlerde her türlü eğitimi alabilecekler

Projeye Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü eğitmenler destek veriyor. Projede kaymakamlıklar ve belediye başkanlıkları ortak çalışıyor. Kadın Kültür Evleri'nde kadınlar istedikleri her türlü eğitimi alabilecekler. Dini anlamda siyer, Kur'an eğitimi, temel İslami bilgiler, ilmihal okumaları, kadın sağlığı eğitimleri, ergen psikolojisi, hijyen eğitimi, aile ve yaşam becerileri eğitimleri veriliyor. Haftalık söyleşi programlarının yanı sıra psikolojik destek, sosyolog, aile danışmanları diyetisyen ve vaize gibi uzaman kişilerde bilgi veriyor. İlçelerde kurulan Kadın Kültür Evleri bünyesinde kadın kooperatifleri de kurulmaya başlandı. Kadınlar bu evlerde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri de kooperatifler sayesinde pazarlamaya başladı.

Kadınlar ürettikleri ürünleri satacaklar

İlçelerde kurulan Kadın Kültür Evleri bünyesinde kadın kooperatifleri de kurulmaya başlandı. Kadınlar bu evlerde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri de kooperatifler sayesinde pazarlamaya başladı. Çobanlar İlçe Kaymakamı Mücahit Öztürk yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'e teşekkür ederek şöyle konuştu;

"Bizim kültür evimizde çalışmalarımız devam ediyor. Kadın Kültür Evleri birer kadın akademisi özelliğinde hizmet veriyor. Kadınlarımızın kişisel gelişimlerine kültürel sermayelerine katkı sağlamayı amaçlamakla birlikte şuanda da birer üretim merkezi olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu doğrultuda bizler de; 'Kadınlarımız üretecek, kadınlarımız kazanacak' diyerek Çobanlar Kadın Kültür Evimizde bazı üretim alanları belirledik. Kanaviçe, tel kırma, amigurimi gibi el sanatları ürünleri, dekoratif saksı yapımı, magnet üretimi, peyzaj bitkileri üretimi gibi alanlar belirledik. Bu alanlara yönelik gerekli atölyelerin kurulması, gerekli seraların oluşturulması gibi çalışmalarımızı tamamladık. Şuanda kadınlarımız seri bir şekilde üretimlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda üretilen ürünlerin pazarlanması için de kadınlarımız ile birlikte bir kadın kooperatifi kuruduk. Bu kadın kooperatifi aracılığıyla da üretilen ürünlerin pazarlanması sağlanacak."

Çobanlar Kadın Kültür Evi Kooperatif Başkanı Nermin Denk ise kadın kültür evinde kadınlar tarafından üretimlerin başladığını ifade ederek, yakın zamanda satışların olacağını söyledi. Denk; "İnşallah kadınlar çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunacaklar." dedi.

Öte yandan Kadın Kültür Evi'nde hizmet alan kadınlar da memnuniyetlerine dile getirdi.