Aldırmazlık seviyesi ile ingiliz basının ilgi odağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aldırmazlık seviyesi ile ingiliz basının ilgi odağı oldu - Son Dakika

Aldırmazlık seviyesi ile ingiliz basının ilgi odağı oldu

6 saat önce

Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı olduYanı başındaki kavgaya aldırmadan yemeğe devam ettiİngiltere, (DHA) ' İngiltere'de bir adam, yanı başında çıkan kavgayı kısa bir süre izledikten sonra yemeğine devam etti.

Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı oldu

Yanı başındaki kavgaya aldırmadan yemeğe devam etti

İngiltere, (DHA) ' İngiltere'de bir adam, yanı başında çıkan kavgayı kısa bir süre izledikten sonra yemeğine devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını adımın 'aldırmazlık seviyesini' haber yaptı.

Olay İngiltere'nin Portsmouth kentinde bir hazır yemek dükkanında akşam saatlerinde meydana geldi. Alkollü oldukları belirtilen müşteriler işyerinde kavgaya tutuşunca dükkan çalışanları ayırmaya çalıştı ancak taraflar bir türlü kavgayı bırakmadı. Kavga edenlerin hemen yanındaki masada oturan 52 yaşındaki Chris Hill isimli adam ise hiçbir şey olmamış gibi telefonuyla oynamaya ve yemeğini yemeğe devam etti. Başka bir müşteri tarafından cep telefon ile kaydedilen kavganın ve Hill'in görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını Hill'in peşine düştü. Kısa sürede sosyal medyada adeta fenomen olan adam olayla ilgili olarak, 'Bir süre sonra kalkmayı düşündüm ama kebabımın tadını çıkartıyordum, gerçi patatesler çok lezzetli değildi' dedi.

Aldırmazlık seviyesi ile ingiliz basının ilgi odağı oldu

İngiltere, Hill, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik kraliçesi platformda tökezledi, sütyeninin düştüğünü fark etmedi
Sıtma olan Onyekuru ile ilgili Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi Sıla ve Hazer Amani nikah masasına oturdu! İlk kareler sosyal medyaya düştü Sosyetik güzel Eda Taşpınar, derin bacak dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Son Dakika Haberleri
20:32 Trump: "Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti" - Son Dakika
20:30 "Hafter tarafı belgeyi incelemek için sabaha kadar süre istedi" - Son Dakika
20:30 Lübnan Meclis Başkanı: "İsrail'le deniz sınırı belirlemede 5 maddede mutabık kaldık" - Son Dakika
20:30 Hukuk Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika
20:28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 20:36:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aldırmazlık seviyesi ile ingiliz basının ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]