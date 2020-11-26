ALES giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

26.11.2020 14:21
ALES giriş belgeleri erişime açıldı, System.String[]

ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Aralık'ta uygulanacak ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ALES adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ALES giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika


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