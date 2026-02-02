Alev Alatlı, Numan Kurtulmuş ile Anıldı - Son Dakika
Alev Alatlı, Numan Kurtulmuş ile Anıldı

02.02.2026 16:16
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı, ruhu şad olsun dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Düşünce dünyamızın öncü isimlerinden, ülkemizin yetiştirdiği değerli münevverlerden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

