TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Düşünce dünyamızın öncü isimlerinden, ülkemizin yetiştirdiği değerli münevverlerden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Alev Alatlı, Numan Kurtulmuş ile Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?