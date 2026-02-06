Alev Alatlı Sempozyumu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Alev Alatlı Sempozyumu Başladı

Alev Alatlı Sempozyumu Başladı
06.02.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya Üniversitesi, Alev Alatlı'nın düşünce mirasını tartışmak için sempozyum düzenledi.

Kapadokya Üniversitesi kurucusu Alev Alatlı'nın mütefekkir kimliğini, fikir dünyasını ve ardında bıraktığı düşünce mirasını anlamaya odaklanan III. 'Alev Alatlı'yı Anlamak' Sempozyumu başladı.

Sempozyuma; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç, Nevşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda F. Aktan, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, sanatçı Günseli Kato, Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. Cemil Şinasi Türün ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve Alatlı'nın sevenleri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, konuşmasında Alev Alatlı'yı anmanın yalnızca bir vefa değil; kültüre, dile ve düşünce derinliğine sahip çıkma iradesi olduğunu ifade etti. Alatlı'nın Batı'yı bilen ancak kendi köklerinden kopmayan, modernliği okuyan fakat taklit etmeyen bir münevver olduğunu belirten Mumcu, onun entelektüel bağımsızlık ve yerli düşünce mücadelesinin bugün de önemini koruduğunu vurguladı. Mumcu, Alatlı'nın kültürü geçmişe ait bir unsur değil, geleceği kuran asli bir güç olarak gördüğünü, dijital çağda yüzeyselleşen bilgi karşısında "idrakle düşünme" çağrısının yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da konuşmasında, Alev Alatlı'nın hem eserleriyle hem de üniversite kurma iradesiyle kalıcı bir miras bıraktığını söyledi. Alatlı'nın "parmağa değil, parmağın gösterdiği yöne bakma" çağrısının hakikat, merhamet ve insan onuru merkezli bir istikameti işaret ettiğini belirten Karasar, onun zihinsel bağımsızlık mücadelesinin güncelliğini koruduğunu ifade etti. Karasar, Alatlı'nın dar entelektüel çevrelere sıkışmayı reddeden bir düşünce insanı olduğunu vurgulayarak, "Orada kimse var mı?" sorusunun Anadolu'nun dört bir yanında karşılık bulduğunu kaydetti. Üniversitenin mottosu olan "akıl, ahlak, adalet, adap ve aşk" vurgusunun da bu fikri mirasın kurumsal bir yansıması olduğunu belirtti.

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda F. Aktan ise sempozyumun yalnızca akademik değil, güçlü bir vefa boyutu taşıdığını ifade etti. Alatlı'nın hayatı boyunca Türkiye'yi merkeze alan düşünce çizgisine dikkat çeken Aktan, onun "bütüne bakma" çağrısının bugün de yol gösterici olduğunu söyledi. Aktan, Alatlı'nın bilgiyi bir güç değil, bir sorumluluk alanı olarak gördüğünü belirterek, "akıl, ahlak, adalet, adap ve aşk" ilkeleriyle şekillenen bu fikri duruşun Kapadokya Üniversitesinde somutlaştığını dile getirdi. Üniversitenin "aşkla kurulduğunu" vurgulayan Aktan, Alatlı'nın "bilgi güçtür ve bu gücün kaynağı üniversitelerdir" yaklaşımıyla üniversite kurma iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

İki gün sürecek sempozyumda; toplum, kimlik, iktidar, aydınlanma eleştirisi, yerli düşünce ve modernizm eleştirisi başlıkları altında oturumlar ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Alev Alatlı'nın eserleri ve fikir dünyası, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmaya devam edecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Alev Alatlı, Sempozyum, Edebiyat, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alev Alatlı Sempozyumu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:23:48. #7.11#
SON DAKİKA: Alev Alatlı Sempozyumu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.