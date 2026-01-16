Alevi Derneklerinden CHP\'ye Tepki

Kayseri'de Alevi dernekleri, CHP İl Başkanı Ümit Özer'in söylediği iddia edilen sözlere tepki göstererek, parti binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı ile 12 Alevi derneğinin yönetici ve üyeleri, CHP İl Başkanlığı önünde toplandı.

İl binası önüne siyah çelenk bıraktıktan sonra grup adına açıklama yapan Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı ve Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanı Abbas Tan, Aleviler olarak demokratik taleplerini, tepkilerini ve duruşlarını her zaman Alevi diliyle, edebiyle ve insan sevgisiyle dile getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının CHP'yi veya partilileri suçlamak, birilerine rant sağlamak ve herhangi bir kişinin ya da grubun siyasi geleceğiyle oynamak olmadığını vurgulayan Tan, şöyle konuştu:

"Bugün burada olmamızın nedeni, üç gün önce sosyal medyada CHP İl Başkanı Ümit Özer'e ait olduğu iddia edilen bir açıklamadır. Bir sohbet sırasında, 'Alevileri tanıdıkça MHP'lileri kendime baş tacı yaptım' dediği öne sürülmekteydi. Biz Alevi kurumları olarak, doğruluğunu araştırmadan hiçbir duyuma tepki göstermeyiz. Birçok partili, parti yöneticisi ve il yöneticileriyle görüşmeler yaptık. Sonuç olarak İl Başkanı Özer bizleri arayarak, bu sözlerin kendisine ait olmadığını ifade etti. Bunun üzerine kendisinden kamuoyuna açıklama yapınız talebinde bulunduk."

Sosyal medya hesabından Özer'in dün geç saatlerde yaptığı açıklamanın kendilerini tatmin etmediğini belirten Tan, "Amacımız, Aleviliğimize gölge düşürülmesine izin vermemektir. Alevi yolunun ve inancının hiçbir siyasi görüşle kişi ya da grupla kıyaslanmasına ve bu şekilde kullanılmasına asla rıza göstermeyiz." dedi.