Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi

10.10.2020 23:22
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alevlere teslim olan bir gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alevlere teslim olan bir gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 885 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi

Gecekondu, Kocaeli, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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