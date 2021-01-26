Alexandru Epureanu: "Yarınki hedefimiz kupaya uzanmak" - Son Dakika

Alexandru Epureanu: "Yarınki hedefimiz kupaya uzanmak"

26.01.2021 21:43

- Alexandru Epureanu: "Yarınki hedefimiz kupaya uzanmak" Medipol Başakşehir Kaptanı Epureanu: "Yarın değişimin başlangıcı olabilir" Medipol Başakşehir'in kaptanı Moldovalı futbolcu Alexandru Epureanu, Süper Kupa maçında oynayacakları Trabzonspor müsabakasıyla ilgili, "Yarın hedefimiz bütün...

- Alexandru Epureanu: "Yarınki hedefimiz kupaya uzanmak"

Medipol Başakşehir Kaptanı Epureanu:

"Yarın değişimin başlangıcı olabilir"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in kaptanı Moldovalı futbolcu Alexandru Epureanu, Süper Kupa maçında oynayacakları Trabzonspor müsabakasıyla ilgili, "Yarın hedefimiz bütün iyi işleri yapıp kupaya uzanmak olacak" dedi. Epureanu, takım olarak sergiledikleri kötü gidişatı kupayı kazanarak değiştirebileceklerini ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa müsabakasında Trabzonspor ile mücadele edecek olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve kaptan Alexandru Epureanu Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Moldovalı futbolcu Alexander Epureanu, yarın oynayacakları Süper Kupa müsabakasında olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Geçen sene hedefimize ulaştığımızı ve bu sene de bu hedefe ulaşmak istediğimizi belirtiyorum. Son yıllarda hedefe her zaman yaklaşıyor ancak bitiş çizgisinde arzuladığımız sonucu alamıyorduk. Geçen sene şampiyonluğa ulaştık. Süper Kupa da hedeflerimizden biri. Sezon başından bu yana performanslarını arttıran bir takıma karşı oynayacağız. İyi çıkışa geçtiler. Biz de iyi ayaklara sahip takımız. Yarın hedefimiz bütün iyi işleri yapıp kupaya uzanmak olacak" şeklinde konuştu.

"Mental olarak kim hazırsa o kupaya uzanacak"

Tek maç oynanmasının avantaj olabileceğinin altını çizen deneyimli savunma oyuncusu,"Yarınki maçın önemi tek maç final maçı olacak. İyi oyunculara sahip iyi bir takımız. Avantaj olarak bakmıyorum. Mental olarak kim daha iyi hazırlandıysa o kupaya uzanacak"

"Yarınki kupa değişimin başlangıcı olabilir"

Kötü gidişata takım olarak kupayı kazanıp son verebileceklerini vurgulayan 34 yaşındaki futbolcu, "Herkes açıkçası bu durumdan muzdarip hepimiz takım olarak bunu düşünüyoruz. Başlangıç olarak iyi gitmedik ama bunu değiştirmek elimizde. İstenilen seviyeye gelemedik. Sahada varımızı veriyoruz gayret gösteriyoruz. Yarın değişimin başlangıcı olabilir. Böyle bir kupa da bize yardımcı olabilir. Özgüven kazanma anlamında yarınki kupa bize avantaj olabilir" diye konuştu.

Alexandru Epureanu: Yarınki hedefimiz kupaya uzanmak
Alexandru Epureanu: Yarınki hedefimiz kupaya uzanmak
Alexandru Epureanu: Yarınki hedefimiz kupaya uzanmak
Alexandru Epureanu: Yarınki hedefimiz kupaya uzanmak

Atatürk Olimpiyat Stadı, Alexandru Epureanu, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alexandru Epureanu: 'Yarınki hedefimiz kupaya uzanmak' - Son Dakika Spor


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