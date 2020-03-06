Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu - Son Dakika Magazin

Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu

34 dakika önce

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam kız kardeşi ile birlikte Bebek Otel'de akşam yemeği yedi. Tilki, babası Mehmet Tilki ile şarkıcı Aynur Aydın'ın yaşadığı polemiğe değindi

Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu, System.String[]

Çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Aleyna Tilki, "Yalan" şarkısının yeterli tepkiyi almadığı& ; yönündeki eleştirilere "Ülkecek zor bir dönem geçiriyoruz. Bende şarkı ile ilgili çok bir paylaşım yapmadım. Olması gereken oldu o yüzden çok fazla birşey söylemek istemiyorum. Benim şarkılarımın hepsi ilk çıktığında tepki çekiyor. Benim amacım bu şarkıda herkesin zevki değil, zevklerini beğendiğim insanların beni beğenmesiydi. Farklı bir kitleye hitap ettim. " dedi.

'Bizim gibi profesyonel değiller'

Tilki, babasının sosyal medyada Aynur Aydın ile girdiği polemiğe ilişkin ise "Anneler ve babalar çocuklarına karışır. Bir yanlış yaparlarsa aramızda konuşuruz. Onlar anne-baba. Bizim gibi profesyonel değiller. Bazı şeylerin nereye gideceğini düşünemeyebilirler." diyerek babasına gönderme yapmayı ihmal etmedi.& ;

Mehmet Tilki ve Aynur Aydın arasında ne yaşandı?

Aleyna Tilki'nin babası yeni bir polemik başlatmıştı. Mehmet Tilki, Twitter hesabından Aynur Aydın'ı hedef alarak şu paylaşımı yaptı: "Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye de buradan selamlar!"

Mehmet Tilki'nin bu paylaşımına Aynur Aydın'dan yanıt ise gecikmedi. Aynur Aydın, "Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi'ne tam yakışan bir hareket ettiniz..." mesajını yayınladı.

'Alın terimle kazanıp...'

Genelde marka giyindiğini de söyleyen Aleyna Tilki "Ben hiç reklam için kıyafet giymedim. Genel olarak tabii ki... Alın terimle kazınıp kendim alıyorum. " dedi.

Aleyna Tilki, Aynur Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:43 
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