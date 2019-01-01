Son Dakika Haberleri: Ali Ağaoğlu, " Bulunduğumuz Coğrafya Ateşten Bir Çember"

Ali Ağaoğlu, " Bulunduğumuz Coğrafya Ateşten Bir Çember"

1 saat önce

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2019 yılına Uludağ'da sahibi olduğu otelde ailesiyle birlikte girdi.

Ali Ağaoğlu,
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2019 yılına Uludağ'da sahibi olduğu otelde ailesiyle birlikte girdi. Yeni yıla 10'dan geriye sayarak giren Ağaoğlu, otel misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ağaoğlu, "Yeni yılda başta ülkemize sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diliyorum. En başta huzur ve birliğe ihtiyacımız var. Özellikle içinden geçtiğimiz dönem için birlik ve beraberlik ülkemiz için çok önemli. Çünkü bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember, bizim bunun üstesinden gelmemiz için birlik ve beraberliğimize daha çok önem vermemiz lazım" dedi.

Yılbaşı gecesi için Uludağ'daki sahibi olduğu Ağaoğlu My Mountain'i tercih eden Ali Ağaoğlu, yeni yıla ailesi otel misafirleri ile birlikte geri sayım yaparak girdi. Gecede eşi Semra Ağaoğlu ile dans eden Ali Ağaoğlu, " İnşallah 2018 bütün kötülükleri ile birlikte geride kalmıştır. Hem dünya için hem Türkiye için 2018 çok olumlu bir yıl değildi. 2019 yeni umutlar ile hem ülkemiz için hem dünya için barış ve refah yılı olur. Yeni yıla yeni umutlar ile giriyoruz. Uludağ benim için maddiyattan çok manevi yönden önemli olan bir yer. Ailem benim için her şeyden önemli ailem ile yılbaşlarını Uludağ'da kutluyorum. Onun için çoluk çocuğumla yeni yıla girmek beni daha çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz torunum da oldu. Torunum ile Uludağ'da yılbaşını kutlamak ayrı bir duygu. Yeni yılda başta ülkemize sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diliyorum. En başta huzur ve birliğe ihtiyacımız var. Özellikle içinden geçtiğimiz dönem için birlik ve beraberlik ülkemiz için çok önemli. Çünkü bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember bizim bunun üstesinden gelmemiz için birlik ve beraberliğimize daha çok önem vermemiz lazım" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Ağaoğlu Şirketler Grubu, Huzur, Uludağ, Ali Ağaoğlu, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkücü İzzet Yıldızhan'ın Oğulları Vücutlarına 'Yıldızhan' Dövmesi Yaptırdı David Beckham, Moda Evi Zarar Eden Eşi Victoria Beckham'a Maddi Desteği Kesmeye Karar Verdi

Burcu Kıratlı'yı Dekolteli Gelinlikle Gören Sinan Akçıl'dan Şaşırtan Tepki: Giyinmemiş İrem Helvacıoğlu'nun Yapımcının Talebi Üzerine O Ses Türkiye'deki Sahneleri Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:52:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Ağaoğlu, " Bulunduğumuz Coğrafya Ateşten Bir Çember"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]