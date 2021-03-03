Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu

Kendisinden yaşça küçük kişilerle yaşadığı aşklar ve yaptığı sansasyonel açıklamalarla bilinen Türk iş dünyasının renkli isimlerinden Ali Ağaoğlu, 68 yaşına girdi.

SÜRPRİZ SONRASI KAHKAYI BASTI

Esprili kişiliğiyle tanınan Ağaoğlu'nun doğum günü için iş insanı Ferruh Taşdemir'in eşi Eftelya Taşdemir de kendisi gibi renkli bir sürpriz hazırladı. İş insanı için 1 milyon dolar şeklinde pasta yaptıran Taşdemir, pastayı Ağaoğlu'nun ofisine getirdi. Pasta sürprizi karşısında şaşıran Ali Ağaoğlu, "Hayatımın en pahalı pastası oldu." diyerek espri yaptı.

PAYLAŞIM SONRASI ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

Pastanın sosyal medya platformlarında paylaşması sonrası eleştiriler de gecikmedi. Kullanıcılar, yeni yaşına giren Ağaoğlu için "Şeyma Subaşı bunu beğendi", "Para yanlış kişilerde", "Görgüsüzlükte nirvana" ve "Zenginler espri yapmasın" şeklinde yorumlarda bulundu.