Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu
03.03.2021 23:02
İş dünyasının renkli isimlerinden Ali Ağaoğlu, 68 yaşına ayak bastı. Ofisinde 1 milyon dolar şeklinde pasta sürprizi ile karşılaşan Ağaoğlu, "Hayatımın en pahalı pastası oldu" diyerek espri yaparken kullanıcılar ise iş insanını eleştiri yağmuruna tuttu.
Kendisinden yaşça küçük kişilerle yaşadığı aşklar ve yaptığı sansasyonel açıklamalarla bilinen Türk iş dünyasının renkli isimlerinden Ali Ağaoğlu, 68 yaşına girdi.
SÜRPRİZ SONRASI KAHKAYI BASTI
Esprili kişiliğiyle tanınan Ağaoğlu'nun doğum günü için iş insanı Ferruh Taşdemir'in eşi Eftelya Taşdemir de kendisi gibi renkli bir sürpriz hazırladı. İş insanı için 1 milyon dolar şeklinde pasta yaptıran Taşdemir, pastayı Ağaoğlu'nun ofisine getirdi. Pasta sürprizi karşısında şaşıran Ali Ağaoğlu, "Hayatımın en pahalı pastası oldu." diyerek espri yaptı.
PAYLAŞIM SONRASI ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ
Pastanın sosyal medya platformlarında paylaşması sonrası eleştiriler de gecikmedi. Kullanıcılar, yeni yaşına giren Ağaoğlu için "Şeyma Subaşı bunu beğendi", "Para yanlış kişilerde", "Görgüsüzlükte nirvana" ve "Zenginler espri yapmasın" şeklinde yorumlarda bulundu.
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